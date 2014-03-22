У Донецьку мітингувальники з прапорами РФ просили повернутися утікача-Януковича

У Донецьку мітингувальники під прапорами Росії просять Віктора Януковича повернутися в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку більше 2 тисяч учасників акції зібралися на площі ім. Леніна, де на сцені були розтягнуті транспаранти з написами: «Янукович - наш законний президент», «Янукович, захисти свій народ». Люди прийшли з прапорами Росії, з георгіївськими прапорами, червоними прапорами та прапорами Військово-морського флоту СРСР і з плакатами «Янукович! Виходь! Наш президент!», «Янукович, йди додому!» та ін.

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Мітингувальники виступали за те, президент, який втік з країни, повернувся до України, покаявся та очолив країну, щоб усунути від влади нинішню владу - Кабінет міністрів і Верховну Раду України. На мітингу також лунали й заклики до проведення референдуму в регіоні за прикладом Криму.

Потім, після мітингу було запропоновано учасникам акції пройти до будівлі Донецької обласної держадміністрації, де висловити недовіру нинішній владі і чинному сьогодні губернатору Донецької області Сергію Таруті.