У Раді Європи обіцяють допомагати Україні усіма наявними інструментами Брассер

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні у Донецьку на зустрічі делегації ПАРЄ з керівництвом Донецької області.

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«Ми хочемо допомагати Україні за допомогою усіх інструментів, які є у розпорядженні Ради Європи», - сказала Брассер.

За її словами, у січні на засіданні ПАРЄ вже розглядалася ситуація в Україні, а наступні слухання щодо України будуть проведені вже на початку квітня.

Президент ПАРЄ відзначила, що до Донецька делегація прибула «для отримання більшої інформації в регіонах України», і членам делегації «приємно було почути, що в Донецькій області розпочато реформи».

Висловивши розуміння того, що «народ нетерплячий, але для проведення реформ потрібний час», Брассер підкреслила: «Можливості нашої допомоги - це різні інструменти демократії і прав людини».