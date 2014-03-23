Прикордонники посилено перевіряють тих, хто виїжджає з Криму

Як повідомляє прес-служба відомства, прикордонники здійснюють ретельну перевірку транспортних засобів та документів у осіб, які прямують із Криму.

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За наявною інформацією, особи, які прямують в інші регіони України з метою дестабілізації ситуації, можуть мати при собі та використовувати дійсні паспорти громадян України.

Пропуск транспортних засобів в АРК з боку російських окупаційних сил відновлено.

Як раніше повідомлялось, 22 березня так звана «самооборона Криму» призупинила пропуск з території Криму та в зворотному напрямку.