Прикордонники посилено перевіряють тих, хто виїжджає з Криму
13:41, 23 березня 2014Політика
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Співробітники Державної прикордонної служби України спільно з підрозділами Збройних сил України, МВС та СБУ посилили заходи прикордонного контролю громадян, які слідують із Криму, з метою недопущення пропуску екстремістів, а також зброї та інших заборонених предметів.
Прикордонники посилили заходи з перевірки громадян, які слідують із Криму
Як повідомляє прес-служба відомства, прикордонники здійснюють ретельну перевірку транспортних засобів та документів у осіб, які прямують із Криму.
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За наявною інформацією, особи, які прямують в інші регіони України з метою дестабілізації ситуації, можуть мати при собі та використовувати дійсні паспорти громадян України.
Пропуск транспортних засобів в АРК з боку російських окупаційних сил відновлено.
Як раніше повідомлялось, 22 березня так звана «самооборона Криму» призупинила пропуск з території Криму та в зворотному напрямку.
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