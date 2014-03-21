Окупанти продовжують чинити психологічний тиск на родини українських прикордонників

Як вже повідомлялося, агресори ставлять ультиматум про виселення сімей прикордонників з службових квартир, повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.Читайте такожПрикордонники заявляють, що військові РФ погрожують зброєю і виселяють сім'ї з службових квартир

Крім того, отримано інформацію, що співробітники ФСБ та представники так званої «самооборони Криму» здійснюють у місті Керч обхід місць проживання прикордонників поза межами військових містечок. Вони перевіряють, чи виїхали охоронці кордону, що не дали згоди перейти на сторону новоствореної кримської влади, до України.