Окупанти продовжують чинити психологічний тиск на родини українських прикордонників

16:34, 21 березня 2014
Політика
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У Криму українським прикордонникам продовжують погрожувати зброєю та чинити психологічний тиск не лише на них, але й на членів їхніх сімей.

REUTERS

Як вже повідомлялося, агресори ставлять ультиматум про виселення сімей прикордонників з службових квартир, повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.Читайте такожПрикордонники заявляють, що військові РФ погрожують зброєю і виселяють сім'ї з службових квартир

Крім того, отримано інформацію, що співробітники ФСБ та представники так званої «самооборони Криму» здійснюють у місті Керч обхід місць проживання прикордонників поза межами військових містечок. Вони перевіряють, чи виїхали охоронці кордону, що не дали згоди перейти на сторону новоствореної кримської влади, до України.

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