Третина території Криму залишається без електрики
07:37, 24 березня 2014Політика
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Третина території Криму залишається без електрики.
Третина території Криму залишається без електрики
Більшість міст на території Автономної республіки Крим станом на 6 ранку понеділка мають проблеми з енергозабезпеченням. Перебої з електрикою є у Сімферополі, Ялті, Алушті, Сімеїзі, Керчі та інших містах – повідомляє кореспондент Радіо Свобода.Читайте такожКрим без світла. Теміргалієв звинувачує Україну в скороченні поставок електроенергії
Нагадаємо, «ДТЕК Крименерго» повідомив, що електропостачання Криму було обмежено ввечері в неділю, 23 березня, через ремонт двох ліній електропередачі
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