Третина території Криму залишається без електрики.

Більшість міст на території Автономної республіки Крим станом на 6 ранку понеділка мають проблеми з енергозабезпеченням. Перебої з електрикою є у Сімферополі, Ялті, Алушті, Сімеїзі, Керчі та інших містах – повідомляє кореспондент Радіо Свобода.Читайте такожКрим без світла. Теміргалієв звинувачує Україну в скороченні поставок електроенергії

Нагадаємо, «ДТЕК Крименерго» повідомив, що електропостачання Криму було обмежено ввечері в неділю, 23 березня, через ремонт двох ліній електропередачі