Електропостачання Криму обмежено через ремонт двох ЛЕП - Крименерго

Про це повідомили в прес-службі «ДТЕК Крименерго».

Графік аварійних відключень введений у зв'язку з ремонтом ЛЕП «Каховка - Островська» і «Мелітополь - Джанкой», які належать НЕК «Укренерго». Лінії електропередачі відключені після виявлення аварійних дефектів.

Споживання електроенергії в Криму обмежене рівнем 300 мегават, щоб не допустити розвитку системних аварій і перешкодити виходу з ладу електромережевого обладнання, пояснили в «ДТЕК Крименерго».

«З незалежних від нас причин частина наших клієнтів відключена від електропостачання. Ми приносимо свої вибачення і сподіваємося, що «Укренерго» зможе в максимально швидкі строки відновити дві магістральні лінії електропередач, які забезпечують електропостачання півострова», - цитує прес-служба гендиректора «ДТЕК Крименерго» Едуарда Соколовського.

Як повідомлялося, без світла залишилися деякі райони Сімферополя, а також Ялти, Алушти, Євпаторії та інші регіони півострова.