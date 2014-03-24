США і Європа єдині в тому, щоб Росія заплатила за свої дії в Криму - Обама

Крім того, Барак Обама наголосив, що США і Європа єдині в намірах підтримувати українську владу і народ.

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Президент США також назвав союзників Вашингтона по НАТО найближчими партнерами на світовій арені і заявив, що Європа є наріжним каменем американської взаємодії зі світом, повідомляє Радіо Свобода.

У рамках свого європейського турне Обама має також поїхати до Гааги, де відкривається саміт ядерної безпеки.

Крім того, президент США візьме участь в екстреній зустрічі лідерів країн «Групи семи», на якій мають обговорити українське питання.