США і Європа єдині в тому, щоб Росія заплатила за свої дії в Криму - Обама
13:56, 24 березня 2014Політика
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США і Європа єдині в тому, щоб Росія поплатилася за свої дії в Криму, заявив американський президент Барак Обама після зустрічі з прем’єром Нідерландів Марком Рютте в Амстердамі.
Обама вкотре засудив дії РФ в Криму / REUTERS
Крім того, Барак Обама наголосив, що США і Європа єдині в намірах підтримувати українську владу і народ.
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Президент США також назвав союзників Вашингтона по НАТО найближчими партнерами на світовій арені і заявив, що Європа є наріжним каменем американської взаємодії зі світом, повідомляє Радіо Свобода.
У рамках свого європейського турне Обама має також поїхати до Гааги, де відкривається саміт ядерної безпеки.
Крім того, президент США візьме участь в екстреній зустрічі лідерів країн «Групи семи», на якій мають обговорити українське питання.
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