Обама запевнив, що дипломатичні відносини між США і Росією тривають

Про це він заявив у доповіді щодо України, яка транслювалась на сайті Білого дому.

Читайте такожОбама вводить економічні санкції проти Кремля

«Дипломатичні відносини між США і Росією тривають», - сказав Барак Обама.

Він висловив сподівання, що Росія «деескалує ситуацію і дійде до дипломатичного вирішення питання з Києвом за допомогою міжнародної спільноти».

Крім цього Обама наголосив, що «росіяни та Путін зокрема мають зрозуміти, що українці не мусять вибирати між Заходом та Росією. Ми хочемо, аби Україна мала відносини у всіх напрямках і мала добрі відносини з США, Росією, Європою, будь-ким, кого вони оберуть. Це може статися тоді, коли Росія також визнає права України у майбутньому як суверенної держави. Ті права, які люди і нації по всьому світі розуміють та поширюють».

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Сполучені Штати ввели санкції стосовно низки осіб, дії яких були направлені на посилення кризи в Україні і підтримку військової агресії на території Автономної Республіки Крим.

Сьогодні, 20 березня, президент США Обома заявив, що підписав указ, який дозволяє ввести економічні санкції проти Росії, а також розширює список російських високопосадовців, проти яких введено санкції, та запроваджує санкції щодо банків, які надають підтримку російському керівництву.