МЗС хоче пояснень від посла в Білорусі щодо заяв Лукашенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

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"У зв’язку з заявами президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка, зроблених 23 березня, МЗС України викликало посла України в Республіці Білорусь для консультацій і направила білоруській стороні відповідну ноту, в якій зазначається, що такі висловлювання президента Республіки Білорусь ідуть у розріз із загальновизнаними нормами міжнародного права, позицією більшості країн світу, які засудили дії Росії щодо анексії Криму", - сказав Перебийніс.

Як повідомлялося, 23 березня Лукашенко заявив, що Крим «де-факто сьогодні – частина Росії".

"Крим не є незалежною державою, як та ж Осетія, Абхазія і так далі. Крим сьогодні - частина території Російської Федерації. Можна визнавати це або не визнавати, але від цього нічого не зміниться", - заявив Лукашенко в коментарі журналістам.

"Ми свою точку зору визначили і висловили. Від нас ніхто і не вимагає визнати і підтримати росіян або навпаки. Я чесно говорю: від мене і від наших провладних структур, МЗС ніхто цього не вимагає ", - відзначив він.

Лукашенко додав: "Це погано, що довелося Росії вживати подібні заходи".

"Через історичне минуле, через те, що ми один народ, створюємо єдиний проект, ми будемо з Росією. Треба припинити ці спекуляції. Якщо стане питання, ми завжди будемо з Росією - це я і сказав Путіну в останній розмові", - заявив білоруський президент.