Лукашенко каже, що Кремль не тисне на нього у зв`язку з подіями в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він сказав на засіданні Ради безпеки.

«Деякі (я подивився останнім часом і сьогодні вранці огляд засобів масової інформації) починають підчіплювати нас: що, мовляв, Лукашенко не поступається тиску Кремля, поки тримається. На мене ніхто не тисне, ніякі кремлі та інші на мене ніколи не тиснули. Тому що це, по-перше, безперспективно або, як говорять дипломати, контрпродуктивно. На мене немає чого тиснути», - цитує Лукашенка державне агентство БелТА.

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При цьому він зазначив, що захищатиме інтереси своєї країни й діятиме в суворій відповідності з договорами, зокрема відповідно до Договору про будівництво Союзної держави.

«Я захищатиму інтереси своєї країни й діятиму в суворій відповідності з нашими договорами, зокрема відповідно до Договору про будівництво Союзної держави, де у нас є прямі зобов`язання, так само, як і в Росії. Ми в цьому відношенні діятимемо», - підкреслив Лукашенко.

«Більш того, ми останнім часом (і ми цього не приховували) перебуваємо в постійному контакті з Президентом Російської Федерації. Ми обговорюємо різні питання наших взаємин. Ми не можемо обходити стороною й це питання – воно постійно в полі зору й Президента Росії, й Президента Білорусі», - сказав Лукашенко.

11 березня відбулася телефонна розмова Президента РФ Володимира Путіна і Президента Білорусі Лукашенка. За інформацією прес-служби Президента Білорусі, глави держав «висловили спільне розуміння необхідності розвитку ситуації в інтересах українського народу й усіх людей, які проживають в Україні».