У законопроект про окуповані території внесли вже близько 200 поправок

Про це заявив народний депутат від «УДАРу», голова Комітету Верховної Ради з прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин Валерій Пацкан, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

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Пацкан нагадав, що проект закону «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» був ухвалений минулого тижня в першому читанні.

Він повідомив, що сьогодні відбулося засідання комітету за участі представників громадськості, органів виконавчої влади, біженців з Криму. «Було ухвалено рішення створити робочу групу за участю депутатів, громадськості та представників міністерства при Комітеті, яка займеться підготовкою законопроекту до другого читання», - сказав народний депутат. Пацкан пояснив це тим, що після ухвалення законопроекту в першому читанні представники громадськості висловили свої зауваження до нього, оскільки проект документу багато речей не враховує. «Зокрема, не врегульовано питання щодо виборчого законодавства, щодо виплати заробітних плат, щодо збереження громадянства України та щодо повноважень Міністерства оброни. На сьогодні внесено вже близько 200 поправок», - сказав народний депутат.

Крім того, додав він, закон повинен передбачати механізми переведення Збройних сил України, органів державної влади та державних органів з тимчасово окупованої території, а також механізми повернення майна.

Пацкан наголосив, що до п’ятниці робоча група має відпрацювати всі пропозиції і подати законопроект на розгляд до сесійної зали.

Як повідомлялося, ВР 20 березня прийняла в першому читанні законопроект, який визнає Крим і Севастополь тимчасово окупованими територіями.

Передбачається, що тимчасово окупована територія є невід'ємною частиною території України і на неї поширюється українське законодавство, однак відповідальність за порушення прав людини на ній покладається на РФ.