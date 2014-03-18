Кримські татари зможуть самостійно визначити свій правовий статус - Мін'юст

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко сьогодні під час прес-конференції.

"Кримські татари, які проживають на території Криму, вони мають всі права щодо захисту їхніх національних інтересів. Це питання щодо захисту прав корінних жителів Криму. І за нашою ініціативою на найближчих засіданнях Верховної Ради буде прийнятий пакет законів, який дасть кримським татарам можливість самостійно визначитися щодо свого правового статусу і історичної долі цього народу, який проживає в Криму і має всі законні права на цю землю", - зазначив міністр.

Петренко уточнив, що буде прийнято закон щодо забезпечення прав корінних народів, він зараз доопрацьовується.

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"Фактично ми надамо всі необхідні правові інструменти кримським татарам для того, щоб вони самовизначилися і щоб вони вирішували свою долю, як ті люди, які проживають на своїй землі", - додав міністр.

Він сподівається, що кримські татари також висловлять свою активну позицію з приводу того, "чи вони бажають бути частиною Росії в рамках анексії з боку військового агресора".

Як повідомляв УНІАН, зокрема, народний депутат України Петро Порошенко запропонував ВР визнати кримських татар корінним народом Криму з усіма правовими та соціальними наслідками цього статусу.

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Згідно з відповідним проектом постанови, Україна гарантує збереження та розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримськотатарського народу як корінного народу та всіх національних меншин України.

Крім того, держава гарантує захист та реалізацію невід’ємного права на самовизначення кримськотатарського народу.

Також, серед іншого, відповідно до тексту проекту постанови, Україна визнає Меджліс кримськотатарського народу, виконавчий орган Курултаю кримськотатарського народу, як повноважний орган кримськотатарського народу.