Керрі закликав Лаврова до діалогу з урядом України

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника держдепартаменту Марі Харф.

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"Держсекретар закликав до деескалації ситуації та встановлення діалогу з українським урядом", - сказала Харф.

"Держсекретар Керрі висловив серйозну стурбованість тим, що великі російські сили скупчилися на кордоні (з Україною)", - додала вона. Також, за словами представника держдепартаменту, Керрі розповів Лаврову про санкції, які введені проти Росії США, і про можливість розширення їх на окремі галузі російської економіки.

Вона також згадала про зустріч "Великої сімки" на полях саміту з ядерної безпеки в Гаазі. "Ми маємо намір продовжувати ізолювати Росію від G8. Ми не бачимо причин зустрічатися з Росією в рамках G8. Ми продовжимо наші дії, якщо Росія продовжить ескалацію", - уточнила Харф.