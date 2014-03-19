Лавров телефоном лякав Керрі санкціями Росії

Російський дипломат в черговий раз пригрозив, що без відповіді санкції країн Заходу щодо російських чиновників не залишаться, повідомляє Newsru.

У міністерстві підкреслили, що телефонна розмова відбулася за ініціативою американської сторони. "Лавров привернув увагу до принципових оцінок, викладених у зверненні президента Росії від 18 березня. Було підкреслено, що жителі республіки демократичним шляхом, відповідно до міжнародного права та Статуту ООН зробили свій вибір, який Росія приймає і поважає", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в МЗС, у світлі висловлених Путіним позицій Лавров вважає накладені США і Євросоюзом санкції "абсолютно неприйнятними". Він пообіцяв, що без наслідків вони не залишаться.

На цьому розмова, здається, перейшла в стандартне "загальне" дипломатичне русло. У повідомленні МЗС йдеться, що міністри розглядали можливість "міжнародного сприяння в подоланні гострої кризи" в Україні "на основі широкого внутрішньоукраїнського діалогу за участю всіх відповідальних політичних сил і усіх регіонів".

У підсумку була підтверджена "готовність продовжити обговорення пропозицій, спрямованих на виконання угоди від 21 лютого". Лавров підкреслив, що особливо необхідно "покласти край провокаціям радикальних і ультранаціоналістичних сил щодо російськомовного населення", які російська влада бачить, ймовірно, в кожному жесті змінилися українських політиків.

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На думку Лаврова, позбутися провокацій можуть допомогти "спостерігачі від ОБСЄ або Ради Європи за умови забезпечення їх неупередженого мандата і чіткого узгодження місць і модальностей розміщення в різних регіонах України". Після цього вони з Керрі домовилися продовжувати "робочі контакти з пошуку шляхів врегулювання на Україні".

Сьогодні вичерпний коментар дало саме міністерство закордонних справ РФ. У своїй заяві МЗС пригрозив відповідними заходами, і, відповідаючи на прийнятий напередодні список з 21 громадянина РФ і України, заявив, що Європа сама винна у зміні влади, що сталася в Києві".