За десять днів українці зібрали для армії понад 40 мільйонів гривень

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

«Станом на 10.40 25 березня, на рахунки Міністерства оборони України в рамках акції “Підтримай Українську армію” надійшло вже більше 40 мільйонів гривень від юридичних і фізичних осіб в якості допомоги Збройним Силам України», - зазначається в повідомленні.

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З цієї суми 38 млн 313 тис. грн – грошові перекази на матеріально-технічне, решта – на медичне забезпечення Збройних сил України. Зокрема, за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер “565” на підтримку української армії перераховано 8 млн 591 тис. грн (усі – на матеріально-технічне забезпечення ЗСУ).

Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 9 тис. доларів США та 7,4 тис. євро. Після обов’язкового продажу іноземної валюти (50% від загальної суми), залишок іноземної валюти на рахунках Міністерства оборони України у гривневому еквіваленті склав 98,5 тис. грн.

Акція «Підтримай Українську армію» стартувала 15 березня.