За добу на підтримку української армії на рахунки Міноборони надійшло майже 9 млн гривень

14:20, 21 березня 2014
Політика
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За добу в рамках акції “Підтримай Українську армію” на рахунки Міністерства оборони України надійшло майже 9 млн грн.

Reuters

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, станом на 12.00 21 березня в рамках акції “Підтримай Українську армію” від юридичних і фізичних осіб надійшло вже більш як 33 млн грн. З цієї суми 31 млн 483 тис. грн – грошові перекази на матеріально-технічне, решта – на медичне забезпечення Збройних сил України.

Зокрема, за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер “565” на підтримку Української армії перераховано 7 млн 390 тис. грн (усі – на матеріально-технічне забезпечення ЗСУ).Читайте такожУкраїнці пожертвували Міноборони вже понад 16 мільйонів гривень

Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 8 тис. 162 доларів США та 1 тис. 476 євро. Після обов’язкового продажу іноземної валюти (50% від загальної суми) залишок іноземної валюти на рахунках Міністерства оборони становив 4 тис. 81 долар США та 738 євро (гривневий еквівалент – 51451,31).Читайте такожМіноборони закликає допомогти сімї вбитого окупантами прапорщика

Міністерство оборони, Збройні сили України висловлюють щиру вдячність усім небайдужим громадянам, які долучилися до благодійної акції “Підтримай Українську армію”.

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