G-7 та ЄС погодились, що санкції проти Росії можуть бути жорсткішими - Ромпей

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ромпей заявив у Гаазі під час ядерного саміту, коментуючи декларацію, підписану 24 березня лідерами G-7 та ЄС щодо засудження анексії Криму Росією.

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"Був консенсус щодо солідарності з Україною, було бажання продемонструвати солідарність з ідеєю суверенітету і територіальної цілісності України, а також була солідарність лідерів щодо, так би мовити, санкцій, щоб показати Росії, що ми не сприймаємо порушення міжнародних норм", - сказав Ромпей.

"Ми погодились, що в разі наступних кроків по ескалації ситуації та дестабілізації в Україні з нашого боку будуть твердіші заходи. Що стосується ЄС, то ми вже сказали, що пристанемо до ідеї економічних санкцій (проти Росії)", - додав президент Європейської ради.

Ромпей заявив, що Євросоюз вважає за честь організувати саміт «Великої сімки» у Брюсселі замість Сочі на початку червня без участі Росії. "Це честь для Європейського Союзу - організувати перший саміт G-7", - зауважив Ромпей.