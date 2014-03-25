Скасування саміту G-8 у Сочі є чітким сигналом Заходу для Росії - Баррозу
Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу заявляє, що скасування саміту «Великої вісімки» у російському Сочі у червні є чітким сигналом Заходу, що до дій Москви у Криму не буде толерантного ставлення.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Баррозу заявив під час міжнародного саміту з ядерної безпеки у Гаазі, заявивши, що всі лідери «Великої сімки» висловлюють солідарність з Україною.
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"Я думаю, що це (скасування саміту в Сочі) - сильний сигнал Росії, що такого типу поведінка не може толеруватися. Незалежність такої європейської країни як Україна має поважатися", - сказав Баррозу.
"За столом переговорів я бачив велику налаштованість, зокрема Японії, Канади і, звичайно, Сполучених Штатів, висловити солідарність з Україною, підтримати Україну і засудити дії Москви", - додав президент Єврокомісії.
Як повідомляв УНІАН, лідери G-7 та Євросоюзу ухвалили 24 березня у Гаазі декларацію на підтримку територіальної цілісності України і засудили відторгнення Криму від України, а також скасували свою участь у саміті «Великої вісімки» в Сочі на початку червня. Саміт відбудеться у Брюсселі, але без Росії.