Скасування саміту G-8 у Сочі є чітким сигналом Заходу для Росії - Баррозу

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Баррозу заявив під час міжнародного саміту з ядерної безпеки у Гаазі, заявивши, що всі лідери «Великої сімки» висловлюють солідарність з Україною.

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"Я думаю, що це (скасування саміту в Сочі) - сильний сигнал Росії, що такого типу поведінка не може толеруватися. Незалежність такої європейської країни як Україна має поважатися", - сказав Баррозу.

"За столом переговорів я бачив велику налаштованість, зокрема Японії, Канади і, звичайно, Сполучених Штатів, висловити солідарність з Україною, підтримати Україну і засудити дії Москви", - додав президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, лідери G-7 та Євросоюзу ухвалили 24 березня у Гаазі декларацію на підтримку територіальної цілісності України і засудили відторгнення Криму від України, а також скасували свою участь у саміті «Великої вісімки» в Сочі на початку червня. Саміт відбудеться у Брюсселі, але без Росії.