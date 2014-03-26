Біометричні паспорти почнуть видавати вже цього року – Яценюк

Біометричні паспорти громадянам України почнуть видаватися вже цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час розширеної зустрічі членів уряду з делегацією Європейської комісії сьогодні в Києві.

"Ми плануємо впродовж цього року почати видавати біометричні паспорти. І сподіваємося на те, що наші європейські партнери після остаточного введення цих рішень прискорять процес безвізового режиму між Україною і ЄС", - сказав він.

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Прем'єр підписав відповідний нормативний акт, в якому затверджується форма паспорта з біометричними даними.

Як повідомляв УНІАН, в. о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця прогнозує, що Україна може отримати безвізовий режим із ЄС до кінця року.

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«Якщо бути реалістами, ми можемо отримати безвізовий режим із ЄС до кінця року. Нам потрібно прийняти кілька законів і кілька підвідомчих актів, які передбачають введення біометричних паспортів, контроль на кордонах», - зазначив Дещиця.