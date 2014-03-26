Уряд ухвалив пакет, що уможливить безвізовий режим із ЄС до кінця року
15:00, 26 березня 2014Політика
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Кабінет міністрів України затвердив законодавчі ініціативи, необхідні для переходу до другої стадії безвізового режиму з Європейським Союзом.
Україна переходить до другої стадії введення безвізового режиму з ЄС
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час розширеної зустрічі членів уряду з делегацією Європейської комісії сьогодні в Києві.
"Ті рішення, які мусить прийняти уряд України, тільки що підписані", - заявив Яценюк. За його словами, ці законопроекти допоможуть Україні в найближчій перспективі завершити перехід до безвізового режиму з Євросоюзом.
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