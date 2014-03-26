Росіяни обіцяють до кінця дня звільнити чотирьох українських військових

16:34, 26 березня 2014
Політика
0 0

Російська сторона обіцяє до кінця цього дня звільнити чотирьох захоплених у Криму командирів Збройних сил України.

REUTERS

Про це УНІАН повідомив в.о. заступника глави Адміністрації президента України Андрій Сенченко.

Читайте такожВійськовослужбовцям можуть дозволити приватизувати житло в гуртожитках

"Так, ми займалися цим питанням. Консультації проведені і нас запевнили, що до кінця дня чотирьох командирів буде звільнено", - сказав Сенченко, не уточнивши, водночас, прізвища цих людей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter