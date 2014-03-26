Росіяни обіцяють до кінця дня звільнити чотирьох українських військових

Про це УНІАН повідомив в.о. заступника глави Адміністрації президента України Андрій Сенченко.

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"Так, ми займалися цим питанням. Консультації проведені і нас запевнили, що до кінця дня чотирьох командирів буде звільнено", - сказав Сенченко, не уточнивши, водночас, прізвища цих людей.