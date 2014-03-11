Турчинов тимчасово призначив Сенченка заступником глави АП

Голова Верховної Ради, в. о. Президента України Олександр Турчинов тимчасово призначив Андрія Сенченка заступником глави Адміністрації Президента (за згодою).

Відповідний указ від 11 березня розміщено на президентському сайті. Читайте такожТурчинов призначив нового голову СБУ Криму Як відомо, Сенченко є народний депутатом України, членом фракції “Батьківщина”.

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