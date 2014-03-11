Турчинов тимчасово призначив Сенченка заступником глави АП
15:55, 11 березня 2014Політика
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Голова Верховної Ради, в. о. Президента України Олександр Турчинов тимчасово призначив Андрія Сенченка заступником глави Адміністрації Президента (за згодою).
Андрій Сенченко / Радио Свобода
Відповідний указ від 11 березня розміщено на президентському сайті.
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Як відомо, Сенченко є народний депутатом України, членом фракції “Батьківщина”.
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