В України немає часу на «медовий місяць» у відносинах з ЄС – єврокомісар

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив єврокомісар з фінансових питань і бюджету Янош Левандовський сьогодні в Києві на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

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«Я побачив пана Яценюка вперше. Але я вже відчув, що він не налаштований витрачати час лише на церемонії, а готовий долучатися до конкретних дій», - сказав єврокомісар.

«Ми зустрінемось з представниками міністерств, відомств, Національного банку, і ми чітко розуміємо, які зусилля ще потрібно докласти, щоб вжити надзвичайних заходів щодо надання допомоги Україні в рамках програми європейської політики сусідства вже в поточному році. В уряду Яценюка не залишилося часу для того, щоб його згаяти, це не медовий місяць. І тому ми не можемо витрачати час і нам потрібно сконцентрувати зусилля по реформуванню цієї чудової країни”, - підкреслив Левандовський.

На цей виступ Яценюк відреагував наступним чином: “У нас вже був період, але не медовий місяць, а місяць пекла”.