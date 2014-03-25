Сьогодні у Києві делегація Єврокомісії почне працювати над "дорожньою картою" реформ в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це інформує Єврокомсія.

"Ми будемо говорити про низку реформ, які потрібно провести як у сфері демократичних інститутів, так і в економіці. Ми розпочнемо роботу над "дорожньою картою" реформ в різних галузях", - сказав Фюле.

У прес-релізі Єврокомісії зазначається, що разом з Фюле Київ відвідає комісар ЄС з питань бюджету Януш Левандовський та представники різних генеральних директоратів Комісії.Читайте такожФюле: економічну частину асоціації з Україною можуть підписати в червні

"Комісар Фюле поїде до Києва для роботи з українською владою щодо конкретних елементів, над якими зараз разом працюють Україна та ЄС, і щодо низки питань імплементації Угоди про асоціацію", - йдеться у прес-релізі Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 березня, в МЗС повідомили, що делегація Європейського Союзу на чолі з Фюле та комісаром ЄС з питань оподаткування, митних платежів, боротьби з шахрайством та статистики Альгірдасом Шеметою перебуватиме з робочим візитом в Україні 25-26 березня.

В ході візиту відбудеться зустріч делегації ЄС з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком та членами уряду, зазначив Перебийніс.Читайте такожУкраїна підписала Угоду про асоціацію з ЄС

В ході зустрічі будуть обговорені питання надання Україні невідкладної фінансової допомоги ЄС з метою макроекономічної стабілізації України, обсяги та порядок надання Україні автономних торговельних преференцій ЄС, в рамках яких вже найближчим часом в односторонньому порядку буде лібералізовано доступ до ринку ЄС для українських експортерів в рамках майбутньої зони вільної торгівлі Україна-ЄС, рух до безвізового режиму між Україною та ЄС та підготовка до підписання розділів Угоди між Україною та ЄС з торговельно-економічних та секторальних питань.

Довідка УНІАН. Яценюк та лідери 28 країн-членів ЄС підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня на саміті ЄС у Брюсселі. Підписання економічної частини Угоди з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі між ЄС та Україною очікується після українських президентських виборів 25 травня, але не пізніше кінця цього року.