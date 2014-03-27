У МВС повідомляють, що в Україні зловмисники активно прикриваються "Правим сектором"

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Володимир Євдокимов, передає ТСН.

"Такі напади у нас досі є. І міліція зараз правильно реагує на такі моменти. І сьогодні затримали ще одного підозрюваного у вбивстві, яке сталося 5 березня, який прикривається Правим сектором", - заявив він.

Як пише ЛІГАБізнесІнформ, за словами Євдокимова, вчора активістами "Правого сектора, а може тими, хто називає себе Правим сектором, у Васильківському районі було скоєно черговий напад на приватний будинок".

Євдокимов зазначив, що співробітники міліції зараз діють абсолютно правильно і в рамках закону.