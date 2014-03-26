Полтавський «Правий сектор» заявляє про побиття міліцією його активістів

«Правий сектор» заявляє про побиття міліцією його активістів у Полтавській області.

Про це УНІАН повідомив керівник організації «Правий сектор Схід» Ілля Ківа.

За його словами, на виконання наказу голови партії Дмитра Яроша з охорони стратегічно важливих об`єктів 23 березня «Правий сектор Схід» узяв під охорону газотранспортну систему в районі міста Лохвиця Полтавської області, заздалегідь узгодивши свої дії з районною міліцією та місцевою владою.

«Вчора спецпідрозділом «Сокіл» було затримано 23 членів партії «Правий сектор» без пред`явлення будь-яких звинувачень. Це затримання було здійснено за заявою представників охоронної фірми «Альфа - Щит», яка довгий час контролювала незаконні «врізання» на відповідній ділянці ГТС. Ця фірма тривалий час здійснювала контроль над незаконним видобутком газоконденсату, приховуючи свою злочинну діяльність охоронною ліцензією. Втім, після повалення диктатури Партії регіонів, навіть формальну охоронну діяльність було припинено, але фірма продовжувала «кришувати» розкрадання газоконденсату. Втручання «Правого сектора» загрожувало позбавити регіоналів джерела незаконного прибутку. Злочинний зв`язок між МВС, охоронною структурою «Альфа - Щит» і верхівкою Партії регіонів на Полтавщині простежується достатньо чітко. «Правий сектор» міцно стоїть на позиціях законності й правопорядку, протистоячи все ще діючим бандформуванням Партії регіонів, що як і раніше продовжує діяти під прикриттям МВС», - розповів Ківа.

Прес-служба партії також повідомляє, що бійці «Сокола» під час затримання вибили скло у вікнах приміщення, де знаходилися члени «Правого сектора». При цьому вони вилучили особисті гроші з кишень, мобільні телефони, планшет і ноутбук. За повідомленням, бійці спецпідрозділу закували в наручники членів «Правого сектора». Після цього поставили всіх на коліна й били зі словами: «Хто кидав коктейлі Молотова в «Беркут?».

Як повідомляв УНІАН, вчора керівництво «Правого сектора» заявило про затримання міліцією 7-х їхніх активістів. У «Правому секторі» також повідомили, що активістів намагалися звинуватити в незаконному зберіганні зброї, проте в затриманих ніякої зброї вилучено не було. Пізніше затриманих у Полтаві міліцією представників «Правого сектора» випустили з приміщення обласного УБОЗ.