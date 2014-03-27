Україна планує скоротити штат свого посольства в Росії

15:43, 27 березня 2014
Політика
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Україна планує скоротити штат свого Посольства в Російській Федерації.

Украина Россия

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс, відповідаючи на запитання журналістів.

“Правда те, що штат Посольства України в РФ планується скоротити, але неправда, що це буде зроблено на 75%”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що таке скорочення відбудеться ближчим часом, назвавши це природним заходом.

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“Рівень двосторонніх відносин України з РФ, з огляду на відомі події, значно скоротився. Тому ми будемо скорочувати кількість дипломатів, які працюють в Посольстві в Російській Федерації”, - сказав Перебийніс.

Водночас він зазначив, що це жодним чином не торкнеться захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, в тому числі в РФ, оскільки на консульському напрямі такі скорочення не плануються.

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