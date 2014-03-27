Україна планує скоротити штат свого посольства в Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс, відповідаючи на запитання журналістів.

“Правда те, що штат Посольства України в РФ планується скоротити, але неправда, що це буде зроблено на 75%”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що таке скорочення відбудеться ближчим часом, назвавши це природним заходом.

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“Рівень двосторонніх відносин України з РФ, з огляду на відомі події, значно скоротився. Тому ми будемо скорочувати кількість дипломатів, які працюють в Посольстві в Російській Федерації”, - сказав Перебийніс.

Водночас він зазначив, що це жодним чином не торкнеться захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, в тому числі в РФ, оскільки на консульському напрямі такі скорочення не плануються.