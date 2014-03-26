МЗС закликає світ не бути байдужим до зростання ксенофобії та расизму в Росії

Як повідомляє департамент інформаційної політики, МЗС України вважає за доцільне привернути увагу ще до ряду конкретних фактів, які були зафіксовані в минулому та нинішньому році на території Російської Федерації.

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«18 січня ц.р. у Хабаровському краї на площі 30-річчя Перемоги на пам’ятник воїнам, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни, була нанесена свастика.

Наприкінці січня ц.р. у м. Курськ невідомі вандали нанесли неонацистські символи на паркан в районі стадіону «Локомотив».

8 березня ц.р. в Іжевську невідомі вандали намалювали свастику і залишили образливі написи на адресу російської влади на монументі бойової і трудової слави Удмуртії.

У лютому ц.р. від ксенофобських і неонацистських нападів в РФ загинуло 3 особи, від рук вандалів постраждало щонайменше 4 об’єкти.

Усього з початку року від подібних злочинів постраждало 14 осіб у 6 регіонах країни, 6 з яких загинуло.

У березні 2013 року у м. Ростов-на-Дону під час конфлікту з вихідцями з Кавказу загинув вболівальник місцевої футбольної команди. Відповіддю на загибель людини стала мережева націоналістична акція «День руського гнева», яка відбулася у 10 містах РФ.

У червні 2013 року в м.Удомля Тверської області, пройшов збір націоналістів з багатьох регіонів РФ, в якому взяли участь близько 300-400 осіб. Лунали ксенофобські гасла.

У липні 2013 року стався гучний інцидент у м. Пугачов, коли місцеві мешканці провели несанкціоновані мітинги, намагалися перекрити федеральну трасу Волгоград-Самара, а також влаштували численні погроми в мікрорайоні, де проживали вихідці з Чечні.

Згодом, численні аналогічні націоналістичні акції пройшли також у містах Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Тула, Вороніж, Перм, Саратов та ін.

Найгучнішою подією ультраправих сил стали сутички в районі Бірюльово (м. Москва) під ксенофобськими лозунгами, які швидко переросли у масштабні заворушення із антимігрантськими лозунгами. Після неї, за допомогою московських націоналістів було організовано нову хвилю протестів під назвою «Наш ответ Курбан-Байраму», коли учасники вишукалися величезною колоною та направилися у напрямку Бірюльово», йдеться в повідомленні.

МЗС України вважає, що ці та інші факти ксенофобських проявів в Росії мають стати предметом серйозної уваги з боку світової громадськості.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України занепокоєне збільшенням проявів фашизму та ксенофобії у Російській Федерації.

Про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Не можуть не викликати занепокоєння прояви фашизму, ксенофобії, факти правопорушень за етнічною ознакою у Російській Федерації, що почастішали”, - сказав Перебийніс.

За його словами, у 2013 році в Росії суттєво зросли та посилилися ксенофобські настрої та активність праворадикальних угруповань.

Він зазначив, що різким зростанням ксенофобії та нетерпимості у російському суспільстві відзначилися проведені 4 жовтня 2013 року, у День народної єдності, в Москві та інших містах Росії традиційні “Русские марши”, які супроводжувалися «свастикою, символікою дивізій СС».

Перебийніс нагадав, що у 2013 році від расистського і неонацистського мотивованого населення, за даними інформаційно-аналітичного центру “СОВА” загинула 21 особа і було поранено 178 осіб, 9 осіб отримали серйозні погрози вбивством.

Він також зазначив, що торік напади відбувалися у 32 регіонах РФ. За рівнем насилля, як і раніше, лідирують Москва (8 вбитих, 53 поранених) і Санкт-Петербург (3 вбитих, 32 поранених). Крім того, багато людей постраждало у Ліпецьку, Московській і Челябінській областях, Краснодарському краю.

Перебийніс повідомив, що на початку 2014 року від ксенофобського насилля постраждали 14 осіб у шести регіонах Росії, шестеро з них загинули.

Він зазначив, що у РФ на пам'ятниках радянським воїнам та у публічних місцях все частіше з'являється фашистська свастика та здійснюються акти вандалізму.

Крім того, за його словами, відзначається зростання кількості проявів антисемітизму. Праворадикальні групи поширюють у РФ антисемітську літературу, у блогах та соціальних мережах містяться заклики до єврейських погромів.

Перебийніс зазначив, що у 2013 році в Росії зросла кількість жертв релігійної ксенофобії - 24 особи були поранені.

Він також зауважив, що в Росії спостерігається значне напруження між православними та мусульманами.