Сьогодні Рада безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Криму
Рада безпеки ООН сьогодні проведе засідання щодо ситуації в Україні.
Як повідомляє Радіо Свобода, про це сказав голова Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
«28 березня заплановано засідання Ради безпеки ООН, яке також буде присвячено Україні, зокрема ситуації в АРК», – сказав Перебийніс.
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Напередодні на засіданні Генеральної асамблеї ООН 100 країн світу проголосували за резолюцію, яка підтримує територіальну цілісність України і називає «референдум» у Криму недійсним.
Резолюції Генасамблеї не є обов’язковими до виконання, вони декларують ставлення членів ООН до важливих світових проблем. У Раді безпеки, рішення якої ухвалюються одноголосно і є обов’язковими до виконання, Росія зайняла позицію країни-блокувальника через невизнання будь-якої критики своїх дій.