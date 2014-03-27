Генасамблея ООН не визнала референдум у Криму та його анексію

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка не визнає проведений 16 березня референдум у Криму про відокремлення від України та подальшу анексію півострова Росією.

"За" резолюцію, яка не є зобов'язуючою, проголосували 100 членів Генеральної Асамблеї, утримались - 58, а одинадцять проголосували "проти".

В резолюції A/68L.39, яка називається "Територіальна цілісність України" зазначається, зокрема, що референдум у Криму "не має сили і не може бути основою для зміни статусу Автономної Республіки Крим чи міста Севастополя".

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Представник України при ООН Юрій Сергеєв сказав перед голосуванням, що резолюція не спрямована на те, аби когось засудити. Під час голосування був присутній виконувач обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Дещиця, який сказав у своєму виступі: "Дії Російської Федерації є прямим порушенням Статуту Об'єднаних Націй."

Представник США при ООН Саманта Павер заявила, що "залякуванням не можна досягти мети самовизначення... Україна поступила мудро, стримуючи свої дії."

Представник Росії при ООН Віталій Чуркін заявив, що Крим, на думку його країни, взагалі не мав би бути у складі України і апелював до положення Статуту ООН про право народів на самовизначення, коли йдеться про референдум у Криму.

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Представник Бразилії закликав Україну та Росію до прямих переговорів щодо врегулювання кримської кризи.

"Так званий кримський референдум був проведений за умов окупації Криму. Референдум був незаконним і ми не визнаємо його результату. Міжнародна спільнота не може повернутися до 1930-х років, коли сильніша країна диктує свої умови", - сказав представник Канади.

Представник Китаю закликав усі сторони до стриманості, але додав, що голосування по резолюції далі ускладнить ситуацію навколо Криму - Китай під час голосування утримався.

"Проведення референдуму в Автономній Республіці Крим є незаконною спробою анексії Криму і чітко порушує Статут ООН. Це спроба змінити статус кво за допомогою сили і це є серйозною загрозою міжнародним нормам", - сказав представник Японії.

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"Туреччина виступає за повагу до територіальної цілісності, незалежності, суверенітету України. Референдум у Криму не матиме юридичних наслідків", - підкреслив представник Туреччини при ООН.

Разом з Україною співавторами резолюції були Канада, Коста-Рика, Німеччина, Литва та Польща. До них також долучилися потім такі країни в якості співавторів: Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Маршалові Острови, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Палау, Панама, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Словаччина, Сомалі, Іспанія, Швеція, Туреччина, США та Велика Британія.

Проти голосували: Російська Федерація, Білорусь, Зімбабве, Венесуела, Сирія, Болівія, Вірменія, Північна Корея, Куба, Нікарагуа, Судан.