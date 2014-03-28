Сьогодні Рада планує створити комісію з розслідування смерті Сашка Білого
ВР планує створити ТСК щодо обставин загибелі Музичка, призначити членів ЦВК і розгляне закон про вибори в Криму.
Першим питанням сьогоднішнього порядку денного Верховної Ради передбачено розгляд проекту постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин загибелі лідера західноукраїнського «Правого сектора» Олександра Музичка.
Як передає кореспондент УНІАН, після цього парламент розгляне ряд проектів постанов: щодо дострокового припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії Олександра Копиленка та Юрія Донченка; щодо призначення на посаду членів ЦВК Катерини Березюк та Олега Діденка.
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Також ВР сьогодні у другому читанні розгляне законопроект про внесення змін до закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу).
Крім того, в першому читанні розглядатиметься законопроект про амністію у 2014 році, а також про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України).