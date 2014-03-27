"Правий сектор" пікетував Верховну Раду

Активісти "Правого сектору" штурмують Верховну Раду, повідомляє Українська правда.

Як видно з трансляції "Громадського ТБ", вони принесли шини, стучать по дверях парламенту, розбивають скло на дверях.

Читайте такожАваков порівняв «Правий сектор» з бандами з Сомалі

Окрім того, активісти кричать "Революція", вимагають відставки глави МВС Авакова та відправити під трибунал екс-міністра оборони Тенюха.

На заклики спікера Верховної Ради Олександра Турчинова припинити провокацію "Правий сектор" реагує криками "Ганьба!".



Live streaming video by Ustream

Станом на 21:20 люди, що зібралися під будівлею парламенту співають гімн, виголошують промови у мікрофон та вирішують, що робити далі - йти на штурм чи ні.

Станом на 21:43 Активісти розташувалися по периметру будівлі Ради - біля декількох входів (під'їздів), повідомляє The Insider.

Так, біля під'їзду № 5 стоїть близько 100 чоловік. З ними розмовляють кілька нардепів, зокрема, Віталій Кличко.

Cтаном на 21:58 Біля під'їзду № 2 - близько 250 людей. Вони розгорнули імпровізований мітинг. Активісти тримають в руках прапори. Перед ними з гучномовцем виступають лідери, іноді нардепи. Серед вимог, окрім відставки Авакова, також звучать заклики до депутатів видати людям "зброю, щоб йти на Крим".

Станом на 22:03 Деякі з активістів одягнені в комуфляж, на них маски, балаклави. Також видно кийки, ножі. Водночас загальна обстановка відносно спокійна, повідомляє кореспондент The Insider.