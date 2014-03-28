Росія починає процес денонсації низки угод з Україною щодо ЧФ

У п'ятницю президент РФ Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ. В ході наради, за словами Пєскова, обговорювалися поточні питання міжнародного порядку денного.

Про це пише РИА Новости.

«Поряд з цим на нараді було прийнято рішення про початок процесу денонсації низки двосторонніх російсько-українських документів, а саме - угоди між РФ і Україною про параметри розділу Чорноморського флоту, підписаного в Києві 28 травня 1997 року; угоди між РФ і Україною про статус і умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України, підписаної в Києві 28 травня 1997 року; угоди між урядом РФ і урядом України про взаєморозрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням ЧФ РФ на території України, підписаної в Києві 28 травня 1997 року; угоди між Російською Федерацією і Україною з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України, підписаної в Харкові 21 квітня 2010 року", - сказав Пєсков.