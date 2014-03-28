Путін наказав віддати Україні військову техніку, захоплену у Криму
12:34, 28 березня 2014Політика
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Президент РФ Володимир Путін наказав почати передачу Україні озброєння і військової техніки з кримських частин, які не перейшли на бік російської армії.
Росія віддасть Україні військову техніку / REUTERS
На зустрічі в п'ятницю міністр оборони Сергій Шойгу доповів президентові, що з Криму вийшли підрозділи української армії, що залишилися вірними офіційному Києву, повідомляє РИА Новости.
Читайте такожПутін заговорив про відповідальність за подвійне громадянство«Завершена зміна державної символіки на всіх кораблях і у всіх підрозділах, які перейшли на бік російської армії. Актів осквернення, неповажного ставлення до державної символіки України не допущено», - зазначив міністр.
Потім він попросив у Путіна «дозволу приступити до передачі озброєнь і військової техніки Україні», зазначивши, що мова йде і про корабельний склад, і про авіацію».
«Згоден, виконуйте», - наказав Путін.
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