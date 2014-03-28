Путін наказав віддати Україні військову техніку, захоплену у Криму

На зустрічі в п'ятницю міністр оборони Сергій Шойгу доповів президентові, що з Криму вийшли підрозділи української армії, що залишилися вірними офіційному Києву, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожПутін заговорив про відповідальність за подвійне громадянство«Завершена зміна державної символіки на всіх кораблях і у всіх підрозділах, які перейшли на бік російської армії. Актів осквернення, неповажного ставлення до державної символіки України не допущено», - зазначив міністр.

Потім він попросив у Путіна «дозволу приступити до передачі озброєнь і військової техніки Україні», зазначивши, що мова йде і про корабельний склад, і про авіацію».

«Згоден, виконуйте», - наказав Путін.