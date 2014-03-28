У Дніпропетровську склали «чорний список» претендентів на міжнародні санкції. До «чорного списку» посадовців Дніпропетровщини, проти яких мають бути застосовані міжнародні санкції, внесено 18 осіб. Про це сьогодні поінформували у штабі національного захисту в регіоні, повідомляє Радіо Свобода.

За даними штабу, список передали до Конгресу США, щоб цим громадянам заборонили в’їзд до США, скасували їхні американські візи, заарештували майно та заморозили банківські рахунки на території США.

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Також штаб вимагає «розслідувати їхні дії на міжнародному рівні». «Ми, громада Дніпропетровської області, представники міжнародних, всеукраїнських, обласних та місцевих неурядових організацій та ініціативних груп, просимо вас ввести санкції проти ряду українських чиновників, відповідальних за насильство та злочини проти людяності протягом періоду масових протестів у Дніпропетровську, особливо 26 січня 2014 року», – йдеться у повідомленні.

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26 січня 2014 року під час мирної акції протесту, яку проводили громадяни Дніпропетровська під облдержадміністрацією, 28 осіб були жорстоко побиті, затримані та вміщені під варту, дехто з них провів у в’язниці та під домашнім арештом більше місяця.

До «чорного списку» увійшли:

Олег Царьов, депутат Верховної Ради України

Євген Удод, голова Дніпропетровської обласної ради

Іван Ступак, депутат Верховної Ради України

Дмитро Колєсніков, колишній голова Дніпропетровської ОДА

Олександр Вілкул, колишній віце-прем’єр-міністр України

Іван Куліченко, міський голова Дніпропетровська

Микола Бібік, суддя

Анатолій Крупський, заступник голови Дніпропетровської ОДА

Ігор Циркін, депутат Верховної Ради України

Віктор Бутківський, депутат Верховної Ради України

Олександр Момот, депутат Верховної Ради України

Євген Морозенко, депутат Верховної Ради України

Яків Безбах, депутат Верховної Ради України

Олександр Сальков, генеральний директор Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату

Андрій Левицький, генеральний директор Північного гірничо-збагачувального комбінату

Костянтин Федін, генеральний директор Південного гірничо-збагачувального комбінату

Павло Тимошенко, генеральний директор Центрального гірничо-збагачувального комбінату

Даніїл Волович, виконавчий директор Федерації дзюдо України.