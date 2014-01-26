У Дніпропетровську біля ОДА двох журналістів поранено в спину, 14 активістів затримано

У Дніпропетровську в результаті протистояння біля ОДА постраждали 10 чоловік, 14 затримані. ЗМІ повідомляють про двох поранених журналістах

Дніпропетровськ. УНІАН. У результаті недільного протистояння учасників народного віче, міліції та «тітушек» біля стін Дніпропетровської обласної державної адміністрації постраждали 10 чоловік, четверо госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Днепропетровсокй області і Департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА, з 10 постраждалих - 8 співробітників міліції і два учасники акції.

Госпіталізовані 4 людини, зокрема 2 співробітники міліції.

Міліція відкрила три кримінальні провадження за ч. 1 ст. 294, ст. 2 ст. 342, ст. 348 Кримінального кодексу України.

У Кіровський райвідділ міліції були доставлені 14 затриманих активістів пікетування, зокрема координатор руху «Третя Українська Республіка», екс-депутат обласної ради Вадим Шебанов. Міліція відкрила три кримінальні провадження за ч.1 ст. 294, ст. 2 ст. 342, ст. 348 КК.

Читайте такожУ Дніпропетровську штурмували ОДА

Протистояння біля стін ОДА практично завершилося, близько 50 молодих людей залишаються неподалік від будівлі обладміністрації.

Водночас, як повідомляє «Дніпропетровськ. Коментарі», двоє операторів дніпропетровського 34 каналу звернулися по медичну допомогу, також є що постраждали серед мітингуючих.

Як стало відомо «Дніпропетровськ. Коментарі» на місці подій, двоє операторів 34 каналу, які знаходилися при виконанні своїх професійних обов'язків у світловідбиваючих жилетах з написом «Преса», одержали поранення в спину.

За словами потерпілих, коли вони здійснювали відеозйомку протистояння під стінами облдержадміністрації, одержали травми спини з травматичної зброї з боку «тітушек».

При цьому, коли вони звернулися по медичну допомогу до медиків машини «швидкої» «Сімейної медицини», їм у допомозі відмовили.

Також в інтернеті опубліковано відео, як двоє молодих людей одержали поранення. Один з них - в шию з травматичної зброї, інший у важкому стані був відправлений "своїм ходом" в лікарню.

Увага! Відео містить ненормативну лексику.