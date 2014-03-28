ЦВК зареєструвала Добкіна, Тігіпка і Рабиновича кандидатами у президенти

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами на позачергових виборах президента України 25 травня 2014 року заступника голови Партії регіонів, народного депутата України Сергія Тігіпка, екс-голову Харківської облдержадміністрації, самовисуванця Михайла Добкіна та президента Всеукраїнського єврейського конгресу, самовисуванця Вадима Рабиновича.

Читайте такожПартія регіонів підтримала кандидатуру Добкіна на виборах президента

Відповідні рішення комісія ухвалила на сьогоднішньому засіданні.

Як повідомляв УНІАН, усі троє кандидатів подали документи на реєстрацію кандидатами на пост президента 25 березня цього року.