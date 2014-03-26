Тігіпко хоче очолити Партію регіонів

Про це він заявив в ефірі "Громадського ТБ", пише Українська правда.

"Я із задоволенням очолю партію. ​​Я не боюся відповідальності очолити Партію регіонів", - сказав політик, зазначивши, що готовий взяти негатив, пов'язаний з цією політичною силою, на себе.

Тігіпко зазначив, що подав до Центральної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатом у президенти, не погодивши цей крок ні з бізнесменом Рінатом Ахметовим, ні з Дмитром Фірташем, ні з Сергієм Льовочкіним.

Водночас політик повідомив, що сподівається зустрітися з Ахметовим в середу або четвер.

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"Можу сказати, що сам профінансую свою виборну кампанію, як фінансував її в 2009-му і 2010-му році. І дуже добре було б, щоб Партія регіонів підтримала. Я вважаю, що у мене, судячи з опитувань, найвищі рейтинги. А партія повинна підтримувати найбільш рейтингового кандидата", - заявив Тігіпко.

Він зазначив, що не вийшов з Партії регіонів, "хоч був певний тиск".

"Я не виходжу з Партії регіонів, і ще повоюю за ПР на останньому з'їзді, якщо він відбудеться", - сказав депутат.

Тігіпко заявив, що з'їзд політичної сили повинен був відбутися 1 березня, але перенесений на 29 березня.

"Три дні до з'їзду. Ніхто не бачить порядку денного. Ніхто не бачить проекти рішень. І з'їзд для нас трохи дивний, тому що делегатами на ньому будуть Янукович, Азаров... Тому що це продовження з'їзду, який був", - сказав він.

Водночас політик висловив думку, що ні колишній президент Янукович, ні колишній прем'єр Азаров на з'їзді присутніми не будуть.

Тігіпко також зазначив, що під час з'їзду буде пропонувати свою кандидатуру на посаду президента, і додав, що від Партії регіонів будуть й інші самовисуванці.