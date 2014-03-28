У Луганську 800 міліціонерів провели мовчазну акцію на підтримку Авакова

Як повідомляє відділ зв'язків із громадськістю ГУ МВС у Луганській області, цією дією правоохоронці вирішили донести до громадянин свою думку про те, що в державі має бути порядок, має дотримуватися Закон і панувати верховенство права.

«Луганська міліція повною мірою підтримує керівництво Міністерства внутрішніх справ України і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова», - заявили луганські правоохоронці.

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Як повідомляв УНІАН, Аваков був призначений в.о. міністра внутрішніх справ України 22 лютого.Авакова звинувачують у непрозорій кадровій політиці, яку він проводить в МВС.

25 березня поблизу Рівного було знайдено з вогнепальними пораненнями в серце тіло лідера західноукраїнського «Правого сектора» Олександра Музичка.

Того ж дня в МВС заявили, що Музичко, оголошений раніше в розшук, був смертельно поранений під час проведення спецпідрозділом УБОЗ «Сокіл» спецоперації на території Рівненської області.

Рівненські активісти «Правого сектора» заявили, що Музичко 25 березня «планомірно убили» працівники спецпідрозділу «Сокіл», і звинуватили в цьому міністра внутрішніх справ Авакова. У зв'язку з цим організація наполягає на відставці Авакова.

28 березня позафракційний народний депутат Інна Богословська зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ.