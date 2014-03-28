Турчинов відмовився відправляти Авакова у відставку через вбивство Музичка

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на засіданні парламенту.

Перед цим народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман звернулася до Турчинова з тим, щоб “не призначати в цьому залі провокаторів і патріотів - ми не для цього вас обирали”.

Вона попросила поставити на голосування питання про відставку Авакова, тому що “в країні було допущено політичне вбивство, і поки не буде розслідувана ця подія, не можна, щоб людина працювала в Міністерстві внутрішніх справ і мала вплив на це розслідування”.

“Я дуже прошу вас не повторювати тих помилок, які були. Ви згадайте, як ви самі вимагали відставки Захарченко. Якщо б ваш попередник відреагував вчасно, може, не було б вбито стільки людей на Майдані”, - сказала Герман.

У свою чергу, Турчинов заявив, що у разі, якщо під час розслідування цієї справи ТСК визнає порушення закону будь-якою посадовою особою - заступником міністра, міністром, чи кимось іншим, - “парламент не буде коливатися, і буде приймати рішення щодо звільнення”.

“Без розслідування цього питання ми не можемо займатися з вами розправою”, - сказав голова ВР додав, що для об'єктивності розслідування до складу комісії були включені представники громадськості.

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Як повідомляв УНІАН, тіло Музичко з вогнепальними пораненнями в серці було виявлено вночі 25 березня поблизу села Бармаки біля Рівного.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства Музичко за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош виступив з вимогою негайної відставки керівника МВС Арсена Авакова, а також арешту всіх причетних до вбивства Музичка, у тому числі командира спецпідрозділу УБОЗ «Сокіл».

Сьогодні, 28 березня, Верховна Рада України прийняла постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин загибелі Музичко.