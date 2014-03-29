МЗС РФ прокоментував ситуацію на українсько-російському кордоні

У Росії немає жодних намірів та інтересів перетинати кордони України, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю програмі «Вести в субботу с Сергеем Брилевым», передає РИА Новости.

«У нас абсолютно немає ніякого наміру та інтересів перетинати кордони України. Ми дуже хочемо, щоб робота (врегулювання ситуації в Україні) була колективною і щоб ті безчинства, які західні країни намагаються замести під килим і представити ситуацію в милостивих тонах і фарбах, були припинені, щоб вони усвідомили свою відповідальність», - сказав міністр, коментуючи побоювання Заходу щодо можливої ескалації ситуації на російсько-українському кордоні.

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У МЗС Росії продовжують стверджувати, що чотири міжнародні інспекції з участю представників України, Латвії, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Естонії, Бельгії та Франції, проведені на європейській частині Росії в березні, не зафіксували жодної військової діяльності, крім раніше заявленої.