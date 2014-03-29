Кремль впевнений, що зможе наполягти на федералізації України

Москва буде наполягати на федералізації України і розраховує, що ця ідея дійде до Києва через західні столиці, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає РИА Новости.

Він повідомив, що обговорює російську пропозицію щодо федералізації України із західними партнерами, і вони його чують. "Можу сказати, що федерація - це вже далеко не заборонене слово в наших розмовах. Переконаний, що ми повинні на цьому наполягати не тому що нам так хочеться, а тому що це вимога південних і східних регіонів", - сказав він в інтерв'ю програмі "Вести в субботу с Сергеем Брилевым".

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За словами глави МЗС РФ, конституційна реформа повинна бути затверджена референдумом і відображати інтереси всіх регіонів у взаємозв'язку, щоб після прийняття цієї конституції всенародним голосуванням відбулися президентські і парламентські вибори, вибори нових, як зараз прийнято говорити, легіслатур (законодавчих зібрань у регіонах) і виконавчої влади губернаторів, щоб вони не призначалися, а обиралися.

"Це те, що вимагають східні і південні регіони. Ми переконані, що це абсолютно правильний шлях. Нам у відповідь вустами представників міністерства закордонних справ України заявляють, що російські пропозиції - це провокація і втручання у внутрішні справи, тому що у них висуваються ідеї, несумісні з основами української державності. Які ідеї? По-перше, федералізація, і по-друге, друга державна мову. Я не знаю, чому це несумісно з основами української державності", - зазначив Лавров.