Тимошенко заявила про недопустимість федералізації України

00:12, 22 березня 2014
Політика
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Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявляє про недопустимість федералізації України.

Украина, Крым, карта / maps.nationalgeographic.com

Про це вона сказала в програмі «Шустер Live».

Вона зазначила: «Федералізація - це один з ультиматумів Путіна, який він нам оголосив для початку мирного співіснування. Нам просто говорять, будь ласка, перетворіть ще східні і південні регіони в що-небудь на кшалт Криму по правах і можливостях, а ми потім цієї федералізацією скористаємось для того, щоб іншу частину територій, так звану підкову, також перетворити в автономні республіки крим у виконанні Кремля». 

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При цьому Тимошенко додала, що «федералізація сьогодні в тому розумінні, в якому її хоче бачити Путін в Україні недопустима. Це є практично шлях на знищення України».

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