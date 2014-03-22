Тимошенко заявила про недопустимість федералізації України

Про це вона сказала в програмі «Шустер Live».

Вона зазначила: «Федералізація - це один з ультиматумів Путіна, який він нам оголосив для початку мирного співіснування. Нам просто говорять, будь ласка, перетворіть ще східні і південні регіони в що-небудь на кшалт Криму по правах і можливостях, а ми потім цієї федералізацією скористаємось для того, щоб іншу частину територій, так звану підкову, також перетворити в автономні республіки крим у виконанні Кремля».

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При цьому Тимошенко додала, що «федералізація сьогодні в тому розумінні, в якому її хоче бачити Путін в Україні недопустима. Це є практично шлях на знищення України».