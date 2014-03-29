Керрі затримався в Європі заради продовження переговорів про Україну

Він повертався з Саудівської Аравії в США, коли літак був на дозаправлення в аеропорту в Ірландії. У цей момент було прийнято рішення і літак вирушив не в бік Америки, а до Парижу. Саме там у понеділок можлива зустріч Керрі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це пише ТСН.

У суботу відбулася телефонна розмова Лаврова з Керрі. Вони домовилися продовжити обговорення кризової ситуації в Україні. Сам Лавров заявив, що Росія і Захід зараз "зближують" підходи до цього питання.

"Остання зустріч з держсекретарем США Джоном Керрі в Гаазі і мої контакти з Німеччиною, Францією та низкою інших країн показують, що вимальовується наповнення можливої спільної ініціативи, яка могла б бути запропонована нашим українським колегам", - заявив він. Деталі ініціативи Лавров не конкретизував.

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У ніч з 28 на 29 березня про ситуацію в Україні по телефону поговорили і президенти Росії і США Володимир Путін і Барак Обама. Після чого прес-служби керівників Росії та США надали протилежні звіти про підсумки бесіди.

Прес-служба Кремля повідомила, що в ході розмови Володимир Путін розповів Бараку Обамі про "розгул екстремістів" в Україні та "запропонував розглянути можливі кроки міжнародної спільноти щодо сприяння стабілізації обстановки". Натомість прес-служба Білого дому заявила, що президент Барак Обама повідомив Путіну про те, що уряд України продовжує демонструвати підхід, спрямований на зниження напруженості, готується до демократичних виборів і конституційної реформи.

"Президент США наполягає на тому, що Росія повинна підтримувати цей процес і уникати подальших провокацій на зразок нарощування збройних сил на кордоні з Україною. Президент Обама підкреслив , що США продовжать підтримувати уряд України і народу України з метою деескалації . Глава Білого дому підкреслив , що поліпшення ситуації можливе лише за умови , що Росія відведе війська і не буде більше порушувати територіальну цілісність України", - зазначають американці.