У Севастополі студенти проігнорували прапор і гімн РФ

28 березня в Севастопольському національному університеті ядерної енергії та промисловості (колишнє військово-морське училище, яке готувало інженерів для атомних підводних човнів і відоме як «Голландія») відбулася церемонія спуску державного прапора України та підйому прапора РФ, пише Black Sea News.

Під час виносу державного прапора України значна частина студентів почала хором співати державний гімн України і продовжувала спів без музики після того, як була поспішно вимкнена фонограма. Після спроби в.о. ректора перервати спів студенти влаштували скандування "Слава Україні - Героям слава - Україна понад усе - Смерть ворогам"

Під час подальшої процедури підйому російського прапора та виконання гімну РФ десятки студентів демостративно покинули плац.

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За 2 дні до цього "з метою стабілізації ситуації в Севастопольському національному університеті ядерної енергії та промисловості" рішенням координаційної ради з організації Севастопольського міського управління від керівництва навчальним закладом був відсторонений його ректор Михайло Дівізінюк, який відмовився, як повідомляють джерела видання, піднімати державний прапор РФ над будівлею вузу та переходити в правове поле РФ.

Ректор мотивував свою позицію тим, що СНУЯЕтП є не тільки навчальним закладом, але й чинним ядерним об'єктом, зареєстрованим в МАГАТЕ, на який поширюється міжнародне право у сфері ядерної енергетики - на території вузу знаходиться діючий (!) ядерний реактор невеликої потужності, який охороняється спецпідрозділом внутрішніх військ України з ядерної безпеки.