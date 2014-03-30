У Москві пропонують діалог ЄС та США щодо федералізації України
Москва пропонує спільно з США та ЄС сформулювати загальні заклики до Києва з метою ініціації загальнонаціонального діалогу, підсумком якого стане нова Конституція, яка "гарантуватиме федеративний устрій України".
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю програмі "Воскресное время", пише Українська правда.
Лавров повідомив, що до такого діалогу пропонується залучити всі без винятку політичні сили, але "звісно, не озброєних радикалів".
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За словами Лаврова, підсумком цих переговорів має стати нова Конституція України, що "гарантуватиме федеративний устрій, підтвердить і закріпить позаблоковий устрій, що забезпечує права всіх, хто живе в Україні".
Очільник російського МЗС підкреслив, що необхідно зробити так, щоб кожен регіон України мав можливість безпосередньо вибирати своє керівництво, законодавчу владу і губернаторів.
"Як показує практика, унітарна держава в Україні не працює. Після кожних виборів президента змінюється конституція - то її роблять пропрезидентською, то пропарламентскою, то проурядовою. Ця чехарда довго тривати не може", - наголосив Лавров.
Федералізація, на його думку, шлях до того, щоб кожен регіон відчував себе "комфортно, відчував, що його права забезпечені.
"Ми до цього готові з точки зору тих гарантій, які зовнішні гравці могли б дати українцям після проведення подібних реформових перетворень", - сказав дипломат.
Джерело http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/30/7020770/