Яценюк доручив створити при уряді Раду з міжнаціональної згоди

"Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив членам Кабінету міністрів до 10 квітня підготувати і подати на розгляд уряду проекти актів про утворення Ради з міжнаціональної згоди при Кабінеті міністрів", - йдеться в повідомленні прес-служби секретаріату Кабміну, передає ТСН.

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Також Яценюк доручив підготувати все необхідне для запровадження посади уповноваженого у справах національностей при Кабінеті міністрів України. Які будуть цілі та завдання новоствореної Ради та уповноваженого у справах національностей, в повідомленні не вказано.

Нагадаємо, напередодні Курултай кримських татар підтримав створення національної автономії - делегати Курултаю кримськотатарського народу підтримали постанову "Про реалізацію кримськотатарським народом права на самовизначення на своїй історичній території в Криму".