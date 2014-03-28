Введення візового режиму з РФ нічого не дає - Яценюк
23:15, 28 березня 2014Політика
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Уряд України не підтримав ідею запровадження візового режиму з Російською Федерацією, тому що він нічого не дає, ”окрім тимчасових політичних балів”.
Уряд не підтримав ідею запровадження візового режиму з РФ
Про це заявив в ефірі Першого Національного телеканалу прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«Була ідея про введення візового режиму з Росією. Я в цьому випадку був би зваженим політично. Тому уряд не підтримав ідею введення візового режиму з Росією. Політично це правильно», - сказав прем`єр.
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Яценюк зазначив, що введення візового режиму «нічого не дає, крім тимчасових політичних балів, але він б`є по простих людях».
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