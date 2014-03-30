На Майдані наголошують, що зниклими залишаються понад 150 людей

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час жалобного Віча у Києві повідомили представники однієї з пошукових груп Майдану.

«Ми пам’ятаємо наших Героїв «Небесної сотні», але чомусь забуваємо про тих, кого ще не знайшли. Таких, на жаль, зараз більше 150 осіб», - сказав представник пошукової групи.

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Крім того, він наголосив, що співпраця з правоохоронними органами з даного питання відбувається недостатньо добрим чином.

Було повідомлено номер «гарячої лінії», за яким можна звертатися щодо зниклих: 067 866 45 74.

У свою чергу представник Центру захисту «Майдан» повідомила, що за їхніми даними, зниклими є 166 осіб, і що знайдено документи 95 осіб.

Представники Центру повідомили номери телефонів, за якими до них можна звернутися щодо пошуку людей, а також втрачених або знайдених документів: 050 7442989, 093 1833074, 068 3849187.