У шести аеропортах влаштували флешмоб на честь "Небесної сотні"
17:05, 30 березня 2014Політика
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У неділю, 30 березня, в аеропортах Львова, Києва, Харкова, Донецька, Одеси і Дніпропетровська відбувся флешмоб - оркестри одночасно виконували гімн Євросоюзу - "Оду радості".
Сьогодні вдень аеропортах шести міст України музиканти одночасно виконали гімн Євросоюзу - «Оду до радості».
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Волонтерський проект «Спільне Повітря» об'єднує шість міст - Львів, Київ , Харків, Донецьк , Одесу і Дніпропетровськ, повідомляє mediaport.ua.
Щоб вшанувати пам'ять загиблих у протистоянні в Києві 18-20 лютого - « Небесної сотні » і міліціонерів - симфонічні оркестри цих міст в один і той же час зіграли гімн Євросоюзу.
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