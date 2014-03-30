У шести аеропортах влаштували флешмоб на честь "Небесної сотні"

Сьогодні вдень аеропортах шести міст України музиканти одночасно виконали гімн Євросоюзу - «Оду до радості».

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Волонтерський проект «Спільне Повітря» об'єднує шість міст - Львів, Київ , Харків, Донецьк , Одесу і Дніпропетровськ, повідомляє mediaport.ua.

Щоб вшанувати пам'ять загиблих у протистоянні в Києві 18-20 лютого - « Небесної сотні » і міліціонерів - симфонічні оркестри цих міст в один і той же час зіграли гімн Євросоюзу.